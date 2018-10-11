Вертолетам нужно 1,5 часа, чтобы долететь до места приземления "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Спасательным вертолетам понадобится полтора часа, чтобы прибыть на место приземления капсулы с экипажем "Союза", следует из трансляции, которая ведется на сайте НАСА.

"Вертолеты для поисково-спасательной команды уже поднялись в воздух около 03.35 по времени CT, им нужно примерно 1,5 часа, чтобы добраться до региона, где, как ожидается, приземлится капсула", — сообщили в НАСА.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла авария носителя. Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. Как сообщил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, экипаж "Союза МС-10" приземлился в Казахстане, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг вышли на связь.