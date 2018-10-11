Во время старта ракеты "Союз" к МКС произошла авария, экипаж жив

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".

На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, экипаж аварийно приземлился в Казахстане, испытав при этом перегрузку в 6 g. Для сравнения: при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7 g.

Овчинин вышел на связь с поисковой командой. В НАСА заявили, что экипаж "находится в хорошем состоянии".

По предварительным данным, авария произошла после отделения первой ступени.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Владимиру Путину сообщают всю информацию по ЧП.

Это первая авария пилотируемого "Союза" с 1975 года. Источник сообщил, что Россия приостанавливает пуски с экипажами на борту.

Что планировалось

Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации "Энергия", на котором изготавливают "Союзы".

Планировалось, что Овчинин с Хейгом проведут на орбите 187 суток. За это время российский космонавт должен был провести эксперимент "Магнитный 3D-биопринтер". Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж намеревался попробовать вырастить небольшие образцы (два-три миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

Кроме того, Овчинин вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым планировали выйти в открытый космос в середине ноября. В числе задач также было обследование "Союза МС-09", в обшивке которого в конце августа обнаружили отверстие.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Авария ракеты "Союз": кадры старта экипажа миссии МКС-57/58

Перегрузки в полете

Чтобы ослабить действие высоких ускорений, космонавта в корабле размещают таким образом, чтобы перегрузки были направлены по горизонтальной оси. Это обеспечивает эффективное кровоснабжение мозга при ускорениях до 10 g, а кратковременно — даже до 25 g. По статистике, космонавты редко испытывают перегрузки, превышающие 4 g.

При возвращении космического корабля на Землю, когда он входит в плотные слои атмосферы, космонавт испытывает перегрузки торможения, то есть отрицательного ускорения. По интегральной величине торможение соответствует ускорению при старте.

Космический корабль, входящий в плотные слои атмосферы, ориентируют так, чтобы перегрузки торможения имели горизонтальное направление. Таким образом, их воздействие на космонавта сводится к минимуму, как и во время запуска.