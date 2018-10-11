Космический корабль с двумя членами экипажа отправят к МКС с Байконура

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартует с космодрома Байконур, два члена экипажа должны добраться до Международной космической станции (МКС) через шесть часов после старта, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Ракета должна стартовать в 11.40 мск с площадки №1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур.

На борту "Союза МС-10" российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Для Овчинина это второй космический полет, Хейг отправляется на станцию в первый раз. Место третьего члена экипажа займет контейнер с грузами для участников миссии. Планируется, что Овчинин с Хейгом проведут на орбите 187 суток.

Кроме того, космонавты везут с собой аппаратуру "Орган.Авт" для проведения эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж попробует вырастить небольшие образцы хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна. В устройство входят камеры, которые будут следить за образованием 2-3-миллиметровых кусочков ткани. Сам Овчинин назвал эксперимент наиболее интересным из тех, которые ему предстоит провести в этом полете.

Кроме того, российскому космонавту вместе с его коллегой Сергеем Прокопьевым предстоит в середине ноября выйти в открытый космос. В числе задач — обследование "Союза МС-09", в котором в конце августа обнаружили отверстие. Космонавтам предстоит вскрыть часть экранно-вакуумной теплоизоляции и противометеоритной защиты корабля. Они попробуют добраться до просверленной области корабля и даже попытаются отыскать остатки "клея", которым могло быть загерметизировано отверстие.

Как рассказывал ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, корабль Овчинина и Хейга после инцидента с отверстием дополнительно проверили "самым тщательным образом".

Алексей Овчинин станет командиром МКС после возвращения "Союза МС-09" на Землю. На нем, кроме Прокопьева, вернутся американка Серина Ауньен и немец Александер Герст — нынешний командир станции. После Овчинина этот пост перейдет командиру российского отряда космонавтов Олегу Кононенко.

На головном обтекателе "Союза МС-10" в этот раз есть наклейка, посвященная столетию со дня образования Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

Планируется, что во время возвращения третье место в "Союзе" займет космонавт из ОАЭ. Он должен будет прибыть на станцию на "Союзе МС-12" в апреле и пробыть на станции 11 суток.