Россия обеспокоена планами ряда стран создать ударные космические системы

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Москва обеспокоена планами отдельных стран по созданию и размещению на орбите ударных космических систем, это угрожает запуском гонки вооружений в космосе, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"С озабоченностью наблюдаем постепенный перевод отдельными государствами в практическую плоскость своих планов по созданию и размещению на околоземной орбите ударных космических систем. Их реализация угрожает запуском в космосе гонки вооружений с перспективой превращения космического пространства в ещё одну арену вооружённого противостояния", — заявил Ермаков в ходе общеполитических прений в Первом комитете Генассамблеи ООН, текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

Он отметил, что для Москвы неприемлемо такое развитие ситуации, которое угрожает подрывом международной безопасности, добавив, что Россия выступает за сохранение космоса свободным от оружия любого вида, предлагая в том числе разработать соглашение, предусматривающее запрет на размещение оружия в космосе и применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

"Мы не хотим, чтобы человечество снова жило в ожидании очередного, теперь уже космического армагеддона, как это было на протяжении нескольких десятков лет после американских бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки, когда угроза ядерной войны временами представлялась весьма реальной", — добавил Ермаков.