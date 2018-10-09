Глава НАСА заявил о желании сотрудничать с Роскосмосом в исследовании Луны

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что хотел бы, чтобы Роскосмос присоединился к американскому проекту исследования Луны.

"Все это требует от нас международного партнерства. И мы бы хотели, чтобы Роскосмос был во все это вовлечен", — сказал Брайденстайн в ходе лекции в Научной библиотеке МГУ им. Ломоносова в Москве, рассказывая о планах исследования Луны и создания окололунной станции.

По его словам, США не могут решить вопрос создания транспортной системы между Землей и Луной в одиночку.

Он также заявил, что НАСА готово сотрудничать с Россией и в других проектах. "Мы будем сотрудничать с Россией в изучении Луны, Марса и других уголков Вселенной", — сказал глава НАСА.

В заключение выступления он призвал студентов реализовывать новые проекты в освоении космоса: "И, как сказал Юрий Гагарин, "Поехали!"

В сентябре прошлого года "Роскосмос" и НАСА в рамках международного астронавтического конгресса в Австралии подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции Deep Space Gateway, впоследствии получившей название Gateway — Lunar Orbital Platform, а после совещания в сентябре 2018 года просто The Gateway.

В рамках проекта России предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции. Весной этого года источник РИА Новости сообщил, что российскую сторону не устроила роль страны в этом проекте. Ей предлагается изготовить отсек по американским техническим стандартам и под американский скафандр. С 8 по 15 сентября делегация госкорпорации "Роскосмос" приняла участие в международной встрече по обсуждению требований к окололунной орбитальной станции, которая прошла в Орландо (США). По итогам работы, стороны договорились продолжать сотрудничество по созданию станции.