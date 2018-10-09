ТОКИО, 9 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который планирует стать первым туристом на Луну, заявил на пресс-конференции в Токио, что у его подруги — актрисы и модели Аямэ Горики — тоже есть шанс полететь на Луну, если для нее найдется "какая-нибудь миссия" в этом путешествии, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра иностранных корреспондентов в Японии.

"Пока что никакие кандидатуры, кроме меня самого, еще не определены. Она (26-летняя актриса и модель Аямэ Горики – ред.) знает, конечно, об этом проекте, и ей очень интересно. Она даже говорит, что тоже хочет полететь. Но как вы знаете, этот проект — большая миссия. У каждого из деятелей искусств будет своя роль. У меня тоже как у хозяина-куратора проекта будет своя роль. Это не просто веселое путешествие. Поэтому если для нее найдется какая-то роль или миссия и все остальные участники поездки примут (ее и ее миссию – ред.), то у нее тоже есть шанс. Мы хотим, чтобы все было серьезно. Наши отношения развиваются нормально", — добавил 42-летний предприниматель.

Маэдзава широко известен в Японии не столько как успешный предприниматель – его состояние оценивается в 3 миллиарда долларов – и страстный коллекционер, но и как плейбой, отдающий особое предпочтение молодым актрисам. До полета на Луну осталось 5 лет, между тем последние романы Маэдзавы не длятся дольше двух лет. Маэдзава никогда не состоял в браке, но имеет троих детей от разных женщин.

Ранее сообщалось, что Маэдзава будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket), строительство которой уже началось. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы BFR обойдется в сумму более 5 миллиардов долларов. Маэдзава сообщил, что он внес депозит в этот проект. Сумма внесенных средств не сообщается. В свою очередь Илон Маск ранее сообщал, что внесенные Маэдзавой средства помогут осуществить разработку транспортной системы.

На совместной с Маском пресс-конференции 18 сентября Маэдзава сообщил, что возьмет с собой 6-8 представителей различных видов искусств — кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.