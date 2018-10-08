НАСА ищет русскоязычных американцев для совместного проекта SIRIUS в России

ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. НАСА приглашает русскоговорящих граждан США к участию в стартующем в следующем году в РФ проекте, имитирующем полет экипажа из шести человек в космос.

"Хорошо говорите по-русски, являетесь гражданином США? Нам нужны два человека для участия в проекте, симулирующем (полную) изоляцию космического полета для изучения психологических, физиологических и социальных аспектов", — сообщило НАСА в понедельник.

Как отмечает НАСА, проект SIRIUS 18/19 совместно проводят программа исследований человека НАСА (Human Research Program, HRP) и российский Институт медико-биологических проблем (ИМБП) для подготовки к длительным полетам в космос.

"Главной целью четырехмесячного проекта станет проведение широкого спектра физиологических, психологических, поведенческих и социальных исследований в отношении шести человек, которые живут и работают на объекте, симулирующем пребывание в космосе", — сообщили в НАСА.

Американское космическое ведомство рассчитывает завершить отбор участников к началу ноября; предполагается, что проект стартует в середине января и будет продолжаться до середины июля. Период изоляции "экипажа" — с начала марта по начало июля.

Помимо американского гражданства кандидаты должны обладать рядом характеристик: возраст 30-55 лет, ростом не выше 180 сантиметров, имеются ограничения по весу, необходимо хорошее состояние здоровья. Претендент также должен владеть не только устным русским и английским языками, но и уметь писать, приветствуется наличие летно-военной подготовки, научное или техническое образование. Люди, имеющие психические расстройства, неврологические или сердечные заболевания, к конкурсу приниматься не будут.

НАСА обещает оплатить проезд и проживание американских участников до Москвы, выплачивать вознаграждение на время участия в проекте, сумма которого не оговаривается.

Ранее официальный представитель Института медико-биологических проблем РАН Марк Белаковский сообщал РИА Новости, что группу участников четырехмесячного эксперимента возглавит российский космонавт, подполковник запаса ВВС Евгений Тарелкин. Эксперимент планируется провести в первом полугодии 2019 года. После этого также планируются восьмимесячное и годовое исследования.

В августе стало известно, что организаторы эксперимента SIRIUS по имитации лунных миссий сформировали научную программу его следующего этапа, который продлится четыре месяца. Сообщалось, что в состав участников эксперимента войдут шесть человек. Проект пройдет в Москве на территории Института медико-биологических проблем, где для таких исследований с полной изоляцией участников от внешнего мира построен наземный экспериментальный комплекс. Помимо полета к Луне и работы на окололунной станции, эксперимент предполагает проведение имитаций нескольких выходов участников на лунную поверхность. В общей длительности исследования этот этап займет 10 суток. После него четверо членов экипажа должны условно стартовать с поверхности Луны, пристыковаться к окололунной станции и полным экипажем из шести человек вернуться на Землю.