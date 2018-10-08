Глава НАСА посетил тренировки экипажей в Звездном городке и Красную площадь

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн впервые посетил Звездный городок в Подмосковье, где ознакомился с тренажерной базой российского Центра подготовки космонавтов, а до этого побывал на Красной площади, говорится в видео, опубликованном в Твиттере НАСА.

"В США мы тренируем американских астронавтов и, собственно, космонавтов в Космическом центре Джонсона. Здесь, в Звездном городке, тренируются космонавты и астронавты. Международная космическая станция на самом деле международная. И это хорошая вещь для всех стран, как для США, так и для России", — рассказал Брайденстайн.

Экскурсию по Центру ему проводил американец Джо Акаба, который работает главой представительства НАСА при Центре подготовки космонавтов. Он рассказал Брайденстайну, что сейчас в российском Центре проходят подготовку четыре американских и японский астронавт, которые учатся работать в космическом корабле "Союз" и в российском сегменте МКС.

"Каждый американский астронавт на МКС должен научиться говорить по-русски", — рассказал Брайденстан подписчикам.

LIVE with @AstroAcaba from the Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center in Russia. https://t.co/xmMlIg4KUK — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 8 октября 2018 г.

По словам Акабы, это необходимо для общения с российским Центром управления полетами. Аналогично и российские космонавты учат английский для общения с Хьюстоном.

До этого глава НАСА выложил видео с Красной площади. "Сейчас я приехал в Москву, потому что это важные отношения, важное партнерство между США и Россией в космосе", — сказал он.

"Мы хотим полететь на Луну, и мы хотим, чтобы Россия была основным нашим партнером", — отметил он.

Девятого октября глава НАСА прочитает лекцию в МГУ, а затем вылетит на космодром Байконур, где примет участие в запуске 11 октября очередной экспедиции к МКС. Там же он проведет первую встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.