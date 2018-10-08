Роскосмос получил предложения по созданию многоразовых ракет

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Предприятия ракетно-космической отрасли передали Роскосмосу свои предложения по созданию многоразовых ракет-носителей, говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Свои научно-технические отчеты по исследованию облика ракеты-носителя с многоразовыми первыми ступенями различных схем, включая вертикальную посадку как у ракет Falcon 9, парашютно-реактивную систему спасения и крылатую схему возвращения ступени, головному научному институту ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш и госкорпорации "Роскосмос" представили Космический центр им. Хруничева, Ракетно-космический центр "Прогресс", Государственный ракетный центр им. Макеева.

Кроме того, Конструкторское бюро химавтоматики (входит в холдинг ракетного двигателестроения под руководством НПО "Энергомаш") представило предложения по техническому облику маршевых двигателей ракеты с многоразовой первой ступенью, а головной экономический институт ракетно-космической отрасли "Организация "Агат" провел технико-экономическую оценку показателей многоразовых ракет.

Ранее сообщалось, что Центр им. Хруничева совместно с Фондом перспективных исследований и ЭМЗ им. Мясищева в рамках проекта "Крыло-СВ" ведут разработку ракетного блока, способного после полета возвращаться на аэродром по-самолетному.

Помимо того, генеральный конструктор средств выведения, один из идеологов ракет семейства "Ангара" Александр Медведев предлагает сделать многоразовой российскую ракету-носитель повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".

Проект многоразовой ракеты "Корона" разрабатывают также в Государственном космическом центре имени Макеева.

О возможности создания своей многоразовой версии ракеты среднего класса "Союз-5SL" заявила групп S7, владеющая проектом "Морской старт". Недавно в компанию из Ракетно-космической корпорации "Энергия" ушел главный конструктор разрабатываемой в России ракеты "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты на ее базе Игорь Радугин. В РКК "Энергия" (разработчик "Союза-5") и Ракетно-космическом центра "Прогресс" (будущий производитель) заявляли, что ракета "Союз-5" будет одноразовой.

В настоящее время возвращаемые ступени в своих ракетах используют только американские компании Blue Origin и SpaceX. Они возвращаются на Землю и совершают посадку на своих ракетных двигателях.

В апреле, находясь на должности вице-премьера правительства, Рогозин заявил, что из-за географических причин Россия не может создать ракеты, как у Илона Маска, а должна использовать крылатую схему. По его словам, SpaceX запускает ракеты с Мыса Канаверал и "ловит" ступени на морскую платформу, а в российских географических условиях такой платформы быть не может.