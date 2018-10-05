Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Осуществление лунной программы странами-членами БРИКС возможно, вопрос нужно проработать с коллегами по организации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с одаренными детьми центра "Сириус", в которой также принял участие индийский премьер Нарендра Моди.

"Конечно, это все возможно, имея в виду и вашу сегодняшнюю работу, подумаем с премьер-министром (Нарендрой Моди — ред.), как выстроить в ближайшее время наши контакты. Я думаю, господин премьер-министр возражать не будет: если этого в повестке дня нет, мы обязательно посмотрим, и так или иначе этот вопрос сформулируем", — заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос.