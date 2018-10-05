Источник: "Роскосмос" может попросить перенести один из запусков в декабре

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "Роскосмос" запланировал на декабрь четыре пуска ракет "Союз" с трех космодромов и может обратиться к заказчикам о переносе одного из них, чтобы специалисты успели выполнить работы с другими в срок, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

На 14 декабря планируется запуск с космодрома Куру ракеты "Союз-СТ" с блоком "Фрегат-МТ" и космическим аппаратом CSO 1 (Composante Spatiale Optique-1). На 20 декабря с Байконура планируется запуск ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11", а 25 декабря с космодрома Восточный — запуск ракеты "Союз-2.1а" с блоком "Фрегат" и космическими аппаратами "Канопус-В" №5 и "Канопус-В" №6. Также на 27 декабря с Байконура запланирован пуск ракеты "Союз-2.1б" с блоком "Фрегат-М" и спутником EgyptSat-A.

"Конец декабря превращается в "узкое горлышко" для "Роскосмоса", и госкорпорация пытается договориться о сдвиге запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру (Гвианский Космический Центр), чтобы "разнести" по срокам запуски. Элементарно не хватает специалистов, чтобы сформировать необходимое число расчетов, которые будут параллельно работать сразу на трех космодромах", — рассказал собеседник.

Для выполнения такой плотной программы запусков Ракетно-космическому центру "Прогресс", НПО имени Лавочкина и Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) необходимо сформировать по три расчета, которые должны параллельно работать на трех космодромах, отметил собеседник.

Он пояснил, что подготовка стартового комплекса к пуску (выполняется расчетами ЦЭНКИ) и испытания и сборка ракеты-носителя "Союз" (выполняется расчетами РКЦ "Прогресс") требуют примерно 15 дней работы.

"В прошлые годы, когда график пусков не был таким плотным, специалисты предприятий успевали, отработав на одном космодроме, и к началу пусковой компании на другом космодроме переместиться на него, чтобы выполнить свой объем подготовки к пуску. В декабре 2018 года так не получается в связи со слишком плотным графиком", — рассказал собеседник.

Еще сложнее ситуация, по его словам, обстоит для специалистов НПО имени Лавочкина, где изготавливаются разгонные блоки "Фрегат". Цикл космодромной подготовки блоков превышает месяц, и предприятию еще сложнее сформировать три полноценных расчета, так как специалистов надо отправлять в более длительные командировки, пояснил собеседник агентства.

"Роскосмос видит выход из ситуации в переговорах с провайдером запуска ракеты "Союз" из Куру. Если этот пуск получится сдвинуть на более ранний срок или перенести на начало 2019 года, то проблема будет решена: для оставшихся двух пусков с Байконура и одного пуска с Восточного специалистов хватит", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на космодроме Куру работают российские специалисты, которые занимаются подготовкой намеченного на 7 ноября спутника MetOp-C. В основном это расчеты НПО имени Лавочкина, которые проводят цикл предстартовых испытаний разгонного блока "Фрегат-М" и готовят его к заправке компонентами топлива. В течение недели на Куру планируется отправить еще один разгонный блок — в модификации "Фрегат-МТ", который планируется использовать при пуске 14 декабря.