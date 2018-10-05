Источник: "Роскосмос" может попросить перенести один из запусков в декабре

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "Роскосмос" запланировал на декабрь четыре пуска ракет "Союз" с трех космодромов и может обратиться к заказчикам о переносе одного из них, чтобы специалисты успели выполнить работы с другими в срок, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
На 14 декабря планируется запуск с космодрома Куру ракеты "Союз-СТ" с блоком "Фрегат-МТ" и космическим аппаратом CSO 1 (Composante Spatiale Optique-1). На 20 декабря с Байконура планируется запуск ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11", а 25 декабря с космодрома Восточный — запуск ракеты "Союз-2.1а" с блоком "Фрегат" и космическими аппаратами "Канопус-В" №5 и "Канопус-В" №6. Также на 27 декабря с Байконура запланирован пуск ракеты "Союз-2.1б" с блоком "Фрегат-М" и спутником EgyptSat-A.
"Конец декабря превращается в "узкое горлышко" для "Роскосмоса", и госкорпорация пытается договориться о сдвиге запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру (Гвианский Космический Центр), чтобы "разнести" по срокам запуски. Элементарно не хватает специалистов, чтобы сформировать необходимое число расчетов, которые будут параллельно работать сразу на трех космодромах", — рассказал собеседник.
Для выполнения такой плотной программы запусков Ракетно-космическому центру "Прогресс", НПО имени Лавочкина и Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) необходимо сформировать по три расчета, которые должны параллельно работать на трех космодромах, отметил собеседник.
"В прошлые годы, когда график пусков не был таким плотным, специалисты предприятий успевали, отработав на одном космодроме, и к началу пусковой компании на другом космодроме переместиться на него, чтобы выполнить свой объем подготовки к пуску. В декабре 2018 года так не получается в связи со слишком плотным графиком", — рассказал собеседник.
Еще сложнее ситуация, по его словам, обстоит для специалистов НПО имени Лавочкина, где изготавливаются разгонные блоки "Фрегат". Цикл космодромной подготовки блоков превышает месяц, и предприятию еще сложнее сформировать три полноценных расчета, так как специалистов надо отправлять в более длительные командировки, пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас на космодроме Куру работают российские специалисты, которые занимаются подготовкой намеченного на 7 ноября спутника MetOp-C. В основном это расчеты НПО имени Лавочкина, которые проводят цикл предстартовых испытаний разгонного блока "Фрегат-М" и готовят его к заправке компонентами топлива. В течение недели на Куру планируется отправить еще один разгонный блок — в модификации "Фрегат-МТ", который планируется использовать при пуске 14 декабря.