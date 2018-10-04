Рогозин призвал отказаться от амбиций при сотрудничестве в космосе

КОРОЛЕВ (Московская область), 4 окт — РИА Новости. Сотрудничество в космосе, особенно в дальнем, должно быть взаимовыгодно, космические агентства должны подстраховывать друг друга, заявил журналистам в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Если делать международную космическую программу перспективную по работе в дальнем космосе, мое личное убеждение и моих коллег, надо взаимовыгодно, надо друг друга подстраховывать, это слишком опасное занятие… Здесь не до амбиций каких-то", — сказал Рогозин.

Ранее глава "Роскосмоса" заявлял, что Россия не может позволить себе участвовать в проекте околунной станции на тех условиях, которые предлагают США.