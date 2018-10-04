Рогозин: "Ангара" обеспечит доступ к Луне без новых пилотируемых кораблей

КОРОЛЕВ (Московская область), 4 окт — РИА Новости. Россия получит доступ к лунной орбите даже без новых пилотируемых кораблей, только с помощью ракеты "Ангара" и используемых сейчас кораблей "Союз", сообщил журналистам в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Наши баллистики РКК "Энергия" рассчитали возможности наши. Через 6-7 лет мы можем, используя нашу "Ангару" пятую, в случае если она будет стартовать с космодрома "Восточный", с 2023-2024 года, даже используя нынешний корабль, обеспечить работающую постоянную систему, которая может достигать Луны и работать по лунной орбите. Это у нас уже де-факто существующие возможности", — сказал Рогозин.