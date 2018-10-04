Капсула с экипажем МКС вошла в плотные слои атмосферы

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КОРОЛЁВ (Московская область), 4 окт — РИА Новости. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-08" с тремя членами экипажа, возвращающимися с Международной космической станции, вошел в плотные слои земной атмосферы, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).

Корабль отстыковался от МКС в 10.57 мск, а его двигательная установка включилась на торможение в 13.51 мск. За пару минут до входа в плотные слои атмосферы корабль разделился на отсеки. В 14.30 мск будет дана команда на открытие основного парашюта. Приземление ожидается в 14.45 мск.

На Землю возвращаются участники миссии МКС-55/56 россиянин Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Они провели на станции 197 суток.

Экипаж "Союза МС-09" — космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст, остаются ждать прибытия очередной миссии на корабле "Союз МС-10" (запланированном на 11 октября).

Незадолго до своего возвращения командир экипажа МКС Эндрю Фойстел передал этот пост Герсту.