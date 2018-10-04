Дыра не угрожает возвращению "Союза" на Землю, заявили в "Роскосмосе"

КОРОЛЕВ (Московская область), 4 окт — РИА Новости. Отверстие в "Союзе МС-09" не скажется на возвращении корабля с Международной космической станции, запланированном на декабрь, подтвердил журналистам в четверг исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"То, что мы не стали досрочно спускаться, а спуск будет производиться, как и планировалось, в декабре, говорит о том, что проблема ликвидирована", — сказал он.

В конце августа экипаж МКС обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие, через которое уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком.

Позднее было опубликовано видео, в котором космонавт Сергей Прокопьев демонстрирует заделанное отверстие и говорит, что атмосфера на станции мирная и дружная, а все эксперименты выполняются в штатном режиме. Он также показал ультразвуковой прибор, с помощью которого была обнаружена дыра.

На 15 ноября запланирован выход Прокопьева и Алексея Овчинина (прилетит на станцию в октябре), в ходе которого они попробуют вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и противометеоритную защиту и осмотреть отверстие, а также попытаются найти остатки герметика.