"Союз МС-08" с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

КОРОЛЁВ (Московская область), 4 окт — РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-08" с членами экипажа миссии МКС-55/56 отстыковался от МКС и начал возвращение на Землю, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция посадки.

На Землю возвращаются участники миссии МКС-55/56 россиянин Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Они провели на станции 197 суток.

В 13.51 мск двигатели корабля включатся на торможение, в 14.19 корабль разделится на отсеки и войдет в атмосферу Земли в 14.22. После этого экипаж испытает перегрузку 3,9G, а в 14.30 будет дана команда на открытие основного парашюта. Ожидается, что спускаемая капсула "Союза МС-08" приземлится в казахстанской степи примерно в 14.45 мск в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган.