В России разрабатывают научную аппаратуру для Китайской космической станции

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САМАРА, 4 окт — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета в рамках сотрудничества с Пекинским институтом инженерии космического пространства разрабатывают аппаратуру для совместных научных исследований на Китайской космической станции, сообщает в четверг пресс-служба самарского вуза.

По контракту с Пекинским институтом самарские ученые разрабатывают и изготавливают макеты аппаратуры для мониторинга параметров высокоскоростных пылевых частиц — микрометеороидов и частиц "космического мусора" в околоземном космическом пространстве, сказал руководитель института космического приборостроения Самарского университета Константин Воронов.

"Планируется, что после испытаний и соответствующих доработок будут созданы окончательные варианты научных приборов для проведения совместных научных исследований на Китайской космической станции в 2021 году в рамках российско-китайского проекта", — цитирует пресс-служба Воронова.

По данным пресс-службы, на Китайской космической станции планируют использовать полностью переработанный прибор нового поколения "Метеор-М1". Его предшественник — комплекс "Метеор-М" — установлен на малых космических аппаратах серии "АИСТ", которые сейчас работают на орбите.

Использование данного прибора позволит "картографировать" микрометеороидные потоки и определять нежелательные орбиты, где много техногенного "космического мусора".

Еще один научный создаваемый для российско-китайского проекта прибор — датчик частиц "ДЧ-Оптика". Он исследует влияние различных факторов космического пространства на материалы, оптические элементы и микросхемы.

Третий прибор, который самарские инженеры разрабатывают вместе с китайскими коллегами, — масс-спектрометр "Спектр". Это новый аппарат, испытанный пока только в лабораторных условиях — на стенде моделирования факторов космической среды Самарского университета.

"Спектр" предназначен для исследования химического элементного состава пылевых частиц, как "космического мусора", так и частиц естественного происхождения — микрометеороидов.

"Интерес к результатам измерения параметров частиц как естественного, так и искусственного происхождения постоянен. Причины такого интереса — задачи как прикладного характера, среди которых оценка воздействия факторов космического пространства на элементы космического аппарата, так и задачи чисто научного плана — исследование метеорного вещества", — приводит пресс-служба слова Воронова.

Он добавил, что данные исследования помогают понять, как вело себя это вещество вне Земли, как зарождалась жизнь во вселенной.