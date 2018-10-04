Экипаж "Союза" попрощался с остающимися на МКС космонавтами

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КОРОЛЕВ, 4 окт — РИА Новости. Экипаж миссии космического корабля "Союз МС-08" попрощался с остающимися на Международной космической станции космонавтами и закрыл люки, сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"Люки закрыты в 8.07 мск", — сказал собеседник агентства.

После проведения вспомогательных операций и выравнивания давления "Союз МС-08" должен будет отстыковаться от станции в 10.57 мск.

В 13.51 мск двигатели корабля включатся на торможение, в 14.19 корабль разделится на отсеки и войдет в атмосферу Земли в 14.22. После этого экипаж испытает перегрузку 3,9G, а в 14.30 будет дана команда на открытие основного парашюта. Ожидается, что спускаемая капсула "Союза МС-06" приземлится в казахстанской степи примерно в 14.45 мск в 146 километрах Юго-Восточнее города Жезказган.

На Землю возвращаются участники миссии МКС-55/56 россиянин Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Они провели на станции 197 суток.

Экипаж "Союза МС-09" — космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньен и астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст, остаются ждать прибытия очередной миссии на корабле "Союз МС-10" (запланированном на 11 октября).

Незадолго до своего возвращения командир экипажа МКС Эндрю Фойстел передал этот пост Герсту.