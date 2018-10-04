Поисково-эвакуационные машины выдвинулись в район посадки корабля "Союз"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Четыре поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" с наземными группами выехали в район предполагаемого приземления спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08", сообщает пресс-служба российского Центрального военного округа.

Посадка корабля "Союз МС-08" запланирована на 17.45 (14.45 мск) в 146 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган. На землю вернутся космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев и астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Военнослужащие будут находиться в готовности к поиску аппарата в основном и запасном районах посадки.

"Амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" были созданы специально для поиска и эвакуации космонавтов. Приняты на вооружение в 1985 году. ПЭМ-1 отличает пассажирский салон, а ПЭМ-2 – платформа для перевозки грузов. Машины могут действовать в степной, лесистой, пустынной, болотистой местности, передвигаться по воде и снегу в различных метеоусловиях днем и ночью. Оборудуются современными навигационными системами, автоматическим радиокомпасом, радиопеленгаторами "Пеликан", радиостанциями "Коралл" и "Журавль", а также светотехническим оборудованием. Удаление мест базирования от района поиска достигает 350 километров", – говорится в сообщении.

Ранее в Казахстан была переброшена авиационная группировка российского Центрального военного округ в составе 12 вертолетов Ми-8, двух самолетов Ан-12 и одного Ан-26. За час до посадки летчики будут приведены в готовность. Всего в поисково-спасательной операции участвуют около 180 военнослужащих и 20 единиц автомобильной и специальной техники.