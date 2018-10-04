Источник: пуск "Союза" с космодрома "Восточный" пройдет на день раньше

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пуск ракеты "Союз-2.1а" с двумя спутниками "Канопус-В" с российского космодрома "Восточный" перенесли на сутки раньше — на 25 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Двадцать пятого декабря намечен запуск с "Восточного" ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и кластером из российских спутников дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и "Канопус-В" №6 и нескольких микроспутников", — рассказал собеседник.

Пуск "Канопусов" должен стать четвертым пуском в истории нового российского космодрома на Дальнем Востоке. Предыдущие состоялись 28 апреля 2016 года, 28 ноября 2017 года (аварийный) и 1 февраля 2018 года.

Ракету доставили на "Восточный" 18 июня. "Фрегат", который проходит финальную стадию изготовления в НПО Лавочкина, должен прийти на космодром в начале ноября, а спутники – в середине ноября. 17 ноября начнется их предстартовая подготовка.

Спутники серии "Канопус-В" предназначены для высокодетального дистанционного зондирования Земли. Они относятся к малым космическим аппаратам и имеют массу около 500 килограммов. С помощью "Канопусов" можно вести оперативный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Спутники будут запущены на круговые орбиты высотой 510 километров.

Ранее корпорация ВНИИЭМ (производитель "Канопусов") сообщала, что первый такой спутник работает на орбите в течение шести лет — на год больше гарантированного срока.