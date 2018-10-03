ESA поможет подготовить первого космонавта из ОАЭ

ДУБАЙ, 03 окт — РИА Новости. Эмиратский космический центр Мухаммеда бен Рашида и Европейское космическое агентство (ESA) подписали соглашение, по которому ESA примет участие в подготовке первого космонавта из ОАЭ, сообщает в среду официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

С сентября этого года два эмиратских космонавта проходят подготовку в Звездном городке для полета на МКС на борту российского космического корабля "Союз". Ожидается, что первый космонавт в истории ОАЭ, которого эмиратская сторона выберет из этих двух кандидатов, отправится в космос 5 апреля вместе с членами экипажа из России и США.

"ESA проведет специальную подготовку для эмиратского космонавта, который отправится на Международную космическую станцию 5 апреля", — говорится в сообщении Dubai Media Office.

Также соглашение предусматривает, что ESA предоставит космическому центру Мухаммеда бен Рашида технологии, позволяющие обеспечить прямую связь с космонавтами из его штаб-квартиры в Дубае.

Соглашение о намерениях между космическим центром Мухаммеда бен Рашида и Европейским космическим агентством было подписано на полях международной космической конференции в Бремене.