ESA поможет подготовить первого космонавта из ОАЭ

ДУБАЙ, 03 окт — РИА Новости. Эмиратский космический центр Мухаммеда бен Рашида и Европейское космическое агентство (ESA) подписали соглашение, по которому ESA примет участие в подготовке первого космонавта из ОАЭ, сообщает в среду официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
"ESA проведет специальную подготовку для эмиратского космонавта, который отправится на Международную космическую станцию 5 апреля", — говорится в сообщении Dubai Media Office.
Также соглашение предусматривает, что ESA предоставит космическому центру Мухаммеда бен Рашида технологии, позволяющие обеспечить прямую связь с космонавтами из его штаб-квартиры в Дубае.
Соглашение о намерениях между космическим центром Мухаммеда бен Рашида и Европейским космическим агентством было подписано на полях международной космической конференции в Бремене.