Источник: Россия хочет в 2022 году отправить на МКС индийского космонавта

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Индийский космонавт может отправиться на Международную космическую станцию на российском космическом корабле "Союз" с краткосрочной экспедицией посещения в 2022 году, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В августе текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости.

"Российская сторона предложила индийским коллегам провести экспедицию посещения МКС. Полет должен состояться в 2022 году перед или после самостоятельного проведения Индией полета национального экипажа на орбиту. Соглашение планируется подписать в ближайшее время", — рассказал собеседник.

В госкорпорации "Роскосмос" отказались комментировать эту информацию до подписания соглашения.

Как сообщалось, в середине сентября делегацией Индии посетила Москву, где провела переговоры с представителями госкорпорации "Роскосмос". В ходе встречи обсуждались перспективы двухстороннего сотрудничества в области пилотируемой космонавтики. В частности, было сделано предложение об участии российских специалистов в проведении различных стадий отбора кандидатов на полет, а также прохождении ими курса подготовки в России и помощи в организации последующей подготовки индийских космонавтов в самой Индии.

Ранее СМИ сообщали о том, что во время поездки главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Нью-Дели 25 сентября, он предложил "обкатать" членов первого индийского экипажа в реальном космическом полете на МКС, чтобы и сами космонавты, и специалисты на Земле, набрались опыта.

Первый и пока единственный индийский космонавт побывал на орбите в апреле 1984 года на советском космическом корабле "Союз Т 11". Им стал военный летчик Ракеш Шарма (Rakesh Sharma).

Решение о реализации национальной пилотируемой программы было озвучено премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом в 2006 году. Тогда же это предложение было поддержано Индийской организацией космических исследований и учеными специально собранной для этого научной конференции. Полет планировалось осуществить в 2014 году. С самого начала предусматривалась тесная кооперация с Россией. В 2008 году сообщалось о возможности полета индийского космонавта на российском корабле "Союз" перед организацией национальной орбитальной миссии, а в 2010 году "Роскосмос" подтвердил возможность полета двух индийских космонавтов в 2013 году. Однако в том же году Индия приняла решение отложить сроки реализации национальной пилотируемой программы за 2020 год, а полет на "Союзе" отменить.