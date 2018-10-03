ВКС отследили более 40 пусков космических ракет и МБР в 2018 году

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Космические войска ВКС России в 2018 году отследили 40 пусков отечественных и зарубежных космических и межконтинентальных баллистических ракет, говорится в итоговой инфографике о деятельности этих войск в 2018 году, опубликованной в среду в газете "Красная звезда", официальном печатном органе ВС РФ.

Согласно материалам, в 2018 году Космические войска сопроводили 14 пусков с космодромов Байконур, Плесецк и Восточной.

Кроме того, за указанный период войска 10 раз предупреждали об опасном сближении космических объектов с российской орбитальной группировкой.

В 2017 году ВКС РФ засекли более 60 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения.