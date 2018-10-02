Стала известна стоимость коммерческого запуска "Союза" с блоком "Фрегат"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Компания "Главкосмос Пусковые услуги" раскрыла стоимость коммерческого запуска ракеты "Союз-2.1", она составляет 48,5 миллиона долларов.

"В ходе первого дня Международного астронавтического конгресса в Бремене наша команда анонсировала базовую цену на запуск ракеты "Союз-2.1" с разгонным блоком "Фрегат", она составляет 48,5 миллиона долларов", — сообщает компания в Facebook.

При этом запуск ракеты без "Фрегата" обойдется заказчику в 35 миллионов. Как отмечает "Главкосмос Пусковые услуги", таким образом запуск одного килограмма полезной нагрузки стоит около 20-30 тысяч долларов.

"Главкосмос Пусковые слуги" — дочерняя компания международной космической фирмы "Космотрас" и "Главкосмоса" (дочка "Роскосмоса"). Это оператор запусков коммерческой нагрузки с космодромов "Байконур" и "Восточный".

В настоящее время один пуск тяжелой российской ракеты "Протон" на коммерческом рынке предлагается по стоимости от 60 миллионов до 65 миллионов долларов. Примерно в 62 миллиона обходится запуск нагрузки на ракете Falcon 9 от американской компании SpaceX. При этом "Протон" способен вывести на низкую околоземную орбиту около 22 тонн (по данным производителя), а Falcon 9 — 22,8 тонны (как заявляют в SpaceX).

"Союз-2.1" — ракета среднего класса, без разгонного блока она выводит на низкую орбиту до 8,25 тонны груза.