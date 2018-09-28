Россия и Китай договорились о совместных исследованиях Луны

Международная космическая станция пролетает мимо Луны во время полнолуния, архивное фото

Международная космическая станция пролетает мимо Луны во время полнолуния, архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали протокол о совместных проектах в области исследования Луны и дальнего космоса, а также других направлениях сотрудничества в космической сфере, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

"По результатам заседания подписан протокол, согласно которому стороны предпримут дальнейшие шаги по сближению позиций в рамках реализации совместных проектов по созданию ракет-носителей и ракетных двигателей, по исследованиям Луны и дальнего космоса, дистанционному зондированию Земли, спутниковой навигации, созданию электронной компонентной базы космического назначения, низкоорбитальной системы мобильной связи, а также мониторингу космического мусора", — говорится в сообщении.

Протокол был подписан по итогам прошедшего в Пекине заседания подкомиссии по сотрудничеству в области космоса российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Заседание провели генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь.

Очередное заседание подкомиссии состоится в Москве в 2019 году.