Совет СНГ по космосу нуждается в реформировании, заявила Матвиенко

ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. Межгосударственный совет СНГ по космосу нуждается в реформировании, заявила председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Предлагается, чтобы координацию совместной деятельности (в космической области) осуществлял межгосударственный совет по космосу, который был создан еще в декабре 1991 года, возможно, он нуждается в реформировании", — сказала Матвиенко в ходе заседания Совета глав государств-участников СНГ в расширенном составе.

По ее словам, сотрудничество в космической области будет вестись в рамках межгосударственных, межправительственных, межведомственных договоров, а совместная деятельность по исследованию и использованию космического пространства на основе межгосударственных проектов и программ, их финансирование будет происходить за счет средств национальных бюджетов и внебюджетных источников.