Совет СНГ по космосу нуждается в реформировании, заявила Матвиенко

ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. Межгосударственный совет СНГ по космосу нуждается в реформировании, заявила председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
По ее словам, сотрудничество в космической области будет вестись в рамках межгосударственных, межправительственных, межведомственных договоров, а совместная деятельность по исследованию и использованию космического пространства на основе межгосударственных проектов и программ, их финансирование будет происходить за счет средств национальных бюджетов и внебюджетных источников.