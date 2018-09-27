В готовом к запуску с Байконура "Союзе" не нашли "дыр"

БАЙКОНУР, 26 сен — РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-10", предназначенный для запуска очередной экспедиции на МКС, допустили к заправке на космодроме Байконур, не найдя никаких следов от сверления и других причин для переноса запуска, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Дополнительные проверки на герметичность прошли сразу же после расконсервации корабля. Никаких проблем с кораблем не обнаружено. У него в рамках предстартовой подготовки перед стыковкой к ракете-носителю осталась заправка компонентами топлива, которая пройдет в четверг", — рассказал собеседник агентства.

В "Союзе" 26 сентября работали экипажи, тренируясь к полету, знакомясь и осматривая его. Они побывали как в бытовом отсеке, так и в спускаемом аппарате. Перед стыковкой с ракетой космонавты проведут еще одно занятие в корабле и примут его у испытателей, пояснил собеседник.

"Союз МС-10" планируется запустить к МКС 11 октября, на станцию отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

"Дыра" на пристыкованном к МКС "Союзе"

Экипаж МКС 30 августа обнаружил на борту корабля "Союз МС-09" отверстие, через которое со станции уходил воздух.Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю. Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации, видимо, стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.

Внутреннее расследование РКК "Энергия", производителя корабля, признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных, отмечал другой источник агентства. Сейчас инцидентом занимается комиссия "Роскосмоса".