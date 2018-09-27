В готовом к запуску с Байконура "Союзе" не нашли "дыр"

БАЙКОНУР, 26 сен — РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-10", предназначенный для запуска очередной экспедиции на МКС, допустили к заправке на космодроме Байконур, не найдя никаких следов от сверления и других причин для переноса запуска, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Дополнительные проверки на герметичность прошли сразу же после расконсервации корабля. Никаких проблем с кораблем не обнаружено. У него в рамках предстартовой подготовки перед стыковкой к ракете-носителю осталась заправка компонентами топлива, которая пройдет в четверг", — рассказал собеседник агентства.
В "Союзе" 26 сентября работали экипажи, тренируясь к полету, знакомясь и осматривая его. Они побывали как в бытовом отсеке, так и в спускаемом аппарате. Перед стыковкой с ракетой космонавты проведут еще одно занятие в корабле и примут его у испытателей, пояснил собеседник.
"Союз МС-10" планируется запустить к МКС 11 октября, на станцию отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.
"Дыра" на пристыкованном к МКС "Союзе"
Внутреннее расследование РКК "Энергия", производителя корабля, признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных, отмечал другой источник агентства. Сейчас инцидентом занимается комиссия "Роскосмоса".