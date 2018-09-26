НАСА будет руководить созданием окололунной станции Gateway

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. НАСА заявляет о своей лидирующей роли в проекте Международной окололунной станции Gateway. Об этом говорится в ответе НАСА на запрос РИА Новости.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что его не устраивает второстепенная роль России в этом проекте и предложил собственный проект окололунной станции с привлечением, в частности, стран БРИКС.

"Gateway будет создан многонациональными усилиями под руководством НАСА, и в настоящее время продолжается обсуждение о возможном вкладе других космических агентств, включая партнеров по МКС, в возможное создание международного проекта Gateway", — сказали в НАСА.

Там уточнили, что облик проекта еще не утвержден окончательно и он обсуждается с разными партнерами как внутри США, так и за рубежом.

"НАСА продолжает работать с представителями промышленности США и международными партнерами над структурой Gateway, которая позволит направить туда первые пилотируемые экспедиции, продемонстрировать больше научных и технологических возможностей и создать больше пространства для астронавтов, где они смогут работать и жить", — сказали в НАСА.

В сентябре прошлого года "Роскосмос" и НАСА в рамках международного астронавтического конгресса в Австралии подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной окололунной станции Deep Space Gateway, впоследствии получившей название Gateway — Lunar Orbital Platform, а после совещания в сентябре 2018 года просто The Gateway.

В рамках проекта России предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов на поверхность станции. Весной этого года источник РИА Новости сообщил, что российскую сторону не устроила роль страны в этом проекте. Ей предлагается изготовить отсек по американским техническим стандартам и под американский скафандр. С 8 по 15 сентября делегация госкорпорации "Роскосмос" приняла участие в международной встрече по обсуждению требований к окололунной орбитальной станции, которая прошла в Орландо (США). По итогам работы, стороны договорились продолжать сотрудничество по созданию станции.