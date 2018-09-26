Россия отправит в космос 17 кораблей "Союз" до завершения эксплуатации МКС

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Ракетно-космической корпорации "Энергия" заказано производство 17 космических пилотируемых кораблей "Союз МС" до весны 2025 года — утвержденного срока завершения эксплуатации Международной космической станции, говорится в плане-графике запуска космических кораблей, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Партнёры по МКС (Россия, США, Европейское космическое агентство, Япония и Канада) договорились о ее эксплуатации до конца 2024 года. Если работа станции не будет продлена, еще некоторое время уйдет на ее подготовку к сведению с орбиты. В этом случае российский сегмент может быть отстыкован от МКС и продолжить работу как национальная орбитальная станция.

Согласно плану-графику, пуски кораблей "Союз МС" по текущим контрактам будут проводиться по 2025 год. В 2019 году будут изготовлены и запущены четыре корабля, а с 2020 года Россия будет отправлять в космос по два "Союза МС" в год.

Ближайший запуск "Союза МС-10", согласно указанным в документе срокам, планируется на 11 октября 2018 года, за ним на 20 декабря назначен старт "Союза МС-11", а после него – 5 апреля 2019 года – состоится запуск "Союз МС-12". На 23 августа намечен запуск беспилотного "Союз ГВК" (грузовозвращаемый корабль).

Дальнейшие запуски планируются на 10 июля и 11 октября 2019 года, 15 апреля и 21 октября 2020 года, а с 2021 по 2024 год пуски планируется проводить в марте и сентябре. Последний заказанный запуск "Союза" планируется в марте 2025 года.

Срок изготовления космических кораблей "Союз" в РКК "Энергия" составляет около трех лет. Корабли предназначены для доставки на орбиту трех космонавтов.

Как пояснил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, этот план-график не говорит о том, что после 2025 года корабли не будут производиться, поскольку он построен на заказе, обозначенном в Федеральной космической программе России на 2016-2025 годы.