С космодрома Куру произвели сотый запуск ракеты Ariane 5

ПАРИЖ, 26 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Юбилейный сотый запуск ракеты-носителя Ariane 5 состоялся в ночь на среду с космодрома Куру во Французской Гвиане, на борту ракеты находится, в частности, спутник Азербайджана.

На борту ракеты-носителя находится телекоммуникационный спутник Horizons 3e, принадлежащий Intelsat и SKY Perfect JSAT Corporation, который будет размещен на орбитальной позиции 169 градусов восточной долготы.

Его "соседом" по ракете стал второй телекоммуникационный спутник Азербайджана Azerspace-2, который будет размещен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы. Спутник, предназначенный для цифрового телерадиовещания, доступа в интернет и передачи данных, будет размещен на орбитальной позиции, арендуемой Азербайджаном у международной организации спутниковой связи Intelsat. В зону обслуживания Azerspace-2 войдут страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Первый геостационарный спутник Азербайджана Azerspace-1 был выведен на орбитальную позицию 46 градусов восточной долготы в феврале 2013 года.

Ariane-5 — европейская ракета-носитель, предназначенная для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. Запуски Ariane-5 производятся с космодрома Куру во Французской Гвиане. На разработку Ariane-5 было потрачено около 10 лет и 7 миллиардов долларов.

Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15%-ное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40%-ное — при запусках с космодрома Байконур. С начала 70-х годов прошлого века ГКЦ используется для запусков космических аппаратов ракетами-носителями семейства "Ариан". Космодром используется в интересах совместных европейских космических программ.