Россия предостерегла США от размещения вооружений в космосе

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия предостерегает США от размещения вооружений в космосе, продолжает настаивать на необходимости принять международный документ по этой тематике, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Есть одно государство, США, в военной доктрине которой четко прописано, что США будут предпринимать все возможные усилия с тем, чтобы доминировать в космосе любыми доступными средствами. Школьнику понятно, что имеется в виду — при необходимости будут выводить ударные средства и снимать с орбиты любые неугодные им объекты других государств", — заявил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ермаков отметил, что с юридической точки зрения они имеют такое право, так как международное право запрещает лишь размещение оружия массового уничтожения в космосе.

"Но им все-таки говорим о том, что не надо этого делать. Нас поддерживают абсолютно все. Боятся это делать открыто прямые союзники США, просто под жесточайшим давлением со стороны США", — заявил он.

По словам директора департамента МИД РФ, сейчас многие государства, "с десяток точно", обладают потенциалом вывести обычные вооружения в космос. Ввиду неурегулированности вопроса, Россия совместно с Китаем добивается достижения международной договоренности в этой области. "Проект договора лежит на столе в Конференции по разоружению в Женеве с 2014 года. Там практически все учтено, то есть садись и договаривайся", — заявил он, отметив, что интересы всех стран могут быть учтены.

Однако, отметил Ермаков, США блокируют работу по этому соглашению. В этой связи Россия декларировала, что не будет первой размещать оружие в космосе, напомнил дипломат.