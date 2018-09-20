Россия учтет опыт SpaceX при создании своей многоразовой ракеты

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Опыт компании Илона Маска SpaceX будет учтен при создании многоразовой крылатой ступени ракеты-носителя, сообщил РИА Новости представитель Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Мы проанализировали абсолютно все разработки, которые на сегодняшний день есть в мире, осознали и поняли, что каждая из них имеет свою специфику, в том числе по применению, базированию, по наличию космодромов, их территориальному положению и так далее. Изучив все подобные проекты, пришли к выводу, что для России наиболее интересным является именно возвращение ступени по-самолетному", — сказал представитель Фонда.

Отвечая на вопрос о том, был ли учтен опыт Илона Маска с его Falcon 9, собеседник агентства сообщил, что при подготовке аванпроекта был исследован весь зарубежный опыт, в том числе опыт создания ракет многоразового использования, над которыми работает компания SpaceX.

Как ранее сообщил заместитель генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина по управлению проектами Дмитрий Герасимов, в рамках аванпроекта по созданию возвращаемой ступени подготовлены различные варианты компоновки, просчитана аэродинамика, весовая сводка и прочее. По его словам, итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который сможет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выведения на необходимую высоту, заканчивая возвращением и автоматической посадкой.