Российско-европейская миссия доказала радиационную опасность полета на Марс

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Человек во время полета на Марс получит дозу космической радиации, составляющей около 60% от предельно допустимой, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского космического агентства, составленном на основе данных, полученных за время работы на околомарсианской орбите космического аппарата российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016".
Результаты измерений предполагают, что в шестимесячном путешествии к Красной планете, пребывании там и возвращении на Землю, астронавт может быть подвергнут воздействию радиации, которая составит как минимум 60% от общего предела дозы облучения, рекомендованного для всей карьеры космонавта.
По данным российских ученых, сейчас космический аппарат миссии "ЭкзоМарс-2016" Trace Gas Orbiter находится на высоте 400 км над поверхностью Марса, где доза радиации составляет около 1,5–1,6 миллизиверта в день. Допустимая доза для космонавта за всю его профессиональную деятельность составляет 1 зиверт (1000 милизиверт). Нормальным радиационным фоном на Земле считается 3 миллизиверта в год.