Робота Федора передали Роскосмосу для подготовки к полету

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Демонстрационный образец робототехнического комплекса "Федор" будет передан госкорпорации "Роскосмос", которая планирует отправить его в космос на новом корабле "Федерация", сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот разработан ФПИ совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. Планируется, что робот в 2021 году отправится в космос на новом российском космическом корабле "Федерация". Кроме того, Федор стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат.

"Попечительский совет принял решение о передаче научно-технической продукции, созданной в рамках проектов фонда, для ее дальнейшего использования в интересах решения государственных задач. В соответствии с этим решением ГК "Роскосмос" будет передан демонстрационный образец робототехнического комплекса "Федор", — говорится в сообщении.

Кроме того, ФПИ передаст военному инновационному технополису "Эра" лабораторию на базе мультироторного летательного аппарата.

Такое решение было принято на заседании попечительского совета ФПИ, которое впервые состоялось под руководством заместителя председателя правительства России Юрия Борисова.

"Попечительский совет одобрил концепцию создания центра национальных компьютерных кодов высокоскоростных летательных аппаратов и принял решения о создании двух целевых поисковых лабораторий: прорывных технологий радиосвязи и медико-инженерных технологий", — уточнили в фонде.

Кроме того, попечительский совет рассмотрел ход подготовки инвестиционного проекта по производству мембранных материалов, реализуемого совместно с Саратовским государственным университетом имени Н. Г. Чернышевского.