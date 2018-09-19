Робота Федора передали Роскосмосу для подготовки к полету

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Демонстрационный образец робототехнического комплекса "Федор" будет передан госкорпорации "Роскосмос", которая планирует отправить его в космос на новом корабле "Федерация", сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).
"Попечительский совет принял решение о передаче научно-технической продукции, созданной в рамках проектов фонда, для ее дальнейшего использования в интересах решения государственных задач. В соответствии с этим решением ГК "Роскосмос" будет передан демонстрационный образец робототехнического комплекса "Федор", — говорится в сообщении.
Кроме того, ФПИ передаст военному инновационному технополису "Эра" лабораторию на базе мультироторного летательного аппарата.
"Попечительский совет одобрил концепцию создания центра национальных компьютерных кодов высокоскоростных летательных аппаратов и принял решения о создании двух целевых поисковых лабораторий: прорывных технологий радиосвязи и медико-инженерных технологий", — уточнили в фонде.
Кроме того, попечительский совет рассмотрел ход подготовки инвестиционного проекта по производству мембранных материалов, реализуемого совместно с Саратовским государственным университетом имени Н. Г. Чернышевского.