Комиссия по причинам появления отверстия в "Союзе" будет работать до зимы

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Работа комиссии "Роскосмоса" по расследованию причин появления отверстия в обшивке космического корабля "Союз МС-09"завершится в конце ноября 2018 года, сообщил журналистам во вторник первый заместитель гендиректора госкорпорации, председатель комиссии Николай Севастьянов.
Председатель комиссии отметил, что сейчас опасность на станции нейтрализована, поэтому комиссия может без спешки работать над установлением причин появления отверстия в обшивке "Союза". При этом Севастьянов напомнил о случае, произошедшем на МКС в 2007 году. Тогда во время подключения новых солнечных батарей на американском сегменте станции произошел сбой электропитания. Перестала работать часть систем МКС, в том числе компьютеры на российском сегменте. Прекратилась подача кислорода, а также станция начала терять ориентацию. Тогда у экипажа было всего три дня на исправление неполадок. Тем не менее, проблема была устранена.
Экипаж МКС 30 августа обнаружил на борту корабля "Союз МС-09" отверстие, через которое со станции уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты направились залить отверстие герметиком, но командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей выразил мнение, что вместо спешки лучше подождать следующего дня, дать специалистам подумать. В подмосковном ЦУП решили действовать сразу, и космонавты успешно загерметизировали отверстие.