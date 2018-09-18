Комиссия по причинам появления отверстия в "Союзе" будет работать до зимы

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Работа комиссии "Роскосмоса" по расследованию причин появления отверстия в обшивке космического корабля "Союз МС-09"завершится в конце ноября 2018 года, сообщил журналистам во вторник первый заместитель гендиректора госкорпорации, председатель комиссии Николай Севастьянов.

"Работа будет завершена в конце ноября", — сказал он.

Председатель комиссии отметил, что сейчас опасность на станции нейтрализована, поэтому комиссия может без спешки работать над установлением причин появления отверстия в обшивке "Союза". При этом Севастьянов напомнил о случае, произошедшем на МКС в 2007 году. Тогда во время подключения новых солнечных батарей на американском сегменте станции произошел сбой электропитания. Перестала работать часть систем МКС, в том числе компьютеры на российском сегменте. Прекратилась подача кислорода, а также станция начала терять ориентацию. Тогда у экипажа было всего три дня на исправление неполадок. Тем не менее, проблема была устранена.

Экипаж МКС 30 августа обнаружил на борту корабля "Союз МС-09" отверстие, через которое со станции уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты направились залить отверстие герметиком, но командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей выразил мнение, что вместо спешки лучше подождать следующего дня, дать специалистам подумать. В подмосковном ЦУП решили действовать сразу, и космонавты успешно загерметизировали отверстие.