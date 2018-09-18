Космонавты будут искать под обшивкой "Союза" стружку и герметик от "дырки"

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос 15 ноября 2018 года, сообщил журналистам во вторник первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Николай Севастьянов.
Как отметил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, космонавты в качестве добавленной задачи попробуют вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и микрометеоритную защиту корабля "Союз МС-09", чтобы снаружи посмотреть на образовавшееся в нем отверстие и оценить его на наличие заусенцев. Кроме того, Овчинин и Прокопьев попробуют найти остатки герметика, которым отверстие могло быть залеплено при производстве.
"Постараемся дойти до этого места. Для этого надо будет вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию, противометеоритную защиту и по возможности, его тоже вскрыть … Цель – посмотреть на дырку снаружи, подобраться как можно ближе. Что получится – посмотрим", — сказал Крикалев.
При этом, по словам исполнительного директора "Роскосмоса", космонавты на станции были готовы к возникшей ситуации.
"Есть такой термин "расчетная нештатная ситуация". То есть то, что у нас начинается течь в станции, это нештатка, очень серьезная. Но это расчетная нештатная ситуация. И поскольку мы на нее "рассчитываем", у нас есть определенная циклограмма, что делать если это возникнет и все средства для ликвидации", — отметил Крикалев.