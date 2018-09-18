Космонавты будут искать под обшивкой "Союза" стружку и герметик от "дырки"

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос 15 ноября 2018 года, сообщил журналистам во вторник первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Николай Севастьянов.

"15 ноября запланирован выход нашего экипажа. Это плановый выход, к которому мы добавляем задачу", — сказал Севастьянов.

Как отметил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, космонавты в качестве добавленной задачи попробуют вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию и микрометеоритную защиту корабля "Союз МС-09", чтобы снаружи посмотреть на образовавшееся в нем отверстие и оценить его на наличие заусенцев. Кроме того, Овчинин и Прокопьев попробуют найти остатки герметика, которым отверстие могло быть залеплено при производстве.

"Постараемся дойти до этого места. Для этого надо будет вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию, противометеоритную защиту и по возможности, его тоже вскрыть … Цель – посмотреть на дырку снаружи, подобраться как можно ближе. Что получится – посмотрим", — сказал Крикалев.

Он добавил, что сложностей операции добавляет то, что бытовой отсек корабля, в котором обнаружено отверстие, не предназначен для работы снаружи. Сейчас на земле отрабатывается технология внекорабельной деятельности. Как ранее уже летавший космонавт, Крикалев по своему опыту оценил, что на обследование "дыры" в "Союзе" может понадобиться порядка двух часов.

При этом, по словам исполнительного директора "Роскосмоса", космонавты на станции были готовы к возникшей ситуации.

"Есть такой термин "расчетная нештатная ситуация". То есть то, что у нас начинается течь в станции, это нештатка, очень серьезная. Но это расчетная нештатная ситуация. И поскольку мы на нее "рассчитываем", у нас есть определенная циклограмма, что делать если это возникнет и все средства для ликвидации", — отметил Крикалев.