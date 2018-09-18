Комиссия РКК "Энергия" не нашла нарушений в производстве "Союза" с "дырой"

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" по расследованию причин появления отверстия в обшивке космического корабля "Союз МС-09" не нашла системных проблем в технологии изготовления корабля, сообщил журналистам во вторник первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Николай Севастьянов.

"(Комиссия РКК "Энергия") пришла к выводу, что на производственном процессе не подтверждается, не видно системных проблем", — сказал он. Изначально предполагалось, что отверстие могло появиться случайно в процессе сборки корабля, например, просверлено не в том месте. Комиссия пришла к выводу, что нарушений при сборке корабля "Союз МС-09" не было.

Экипаж МКС 30 августа обнаружил на борту корабля "Союз МС-09" отверстие, через которое со станции уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты направились залить отверстие герметиком, но командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей выразил мнение, что вместо спешки лучше подождать следующего дня, дать специалистам подумать. В подмосковном ЦУП решили действовать сразу, и космонавты успешно загерметизировали отверстие.