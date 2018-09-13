Рогозин обсудил с главой НАСА инцидент с утечкой воздуха на МКС

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава НАСА Джим Брайденстайн обудили по телефону ситуацию с утечкой воздуха на МКС.

В результате переговоров они договорились воздержаться от каких-либо комментариев относительно появления отверстия в корабле "Союз МС-09" до конца расследования.

Кроме того, собеседники выразили сожаление из-за возникающих в СМИ спекуляций в отношении возможных причин произошедшего инцидента.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на версию комиссии "Роскосмоса", обвинили в сверлении космического корабля "Союз" американских членов экипажа станции.

Подготовка встречи

Руководители "Роскосмоса" и НАСА также выразили готовность лично встретиться друг с другом.

Встреча пройдет на космодроме Байконур 10 октября.

Глава американского космического агентства приедет в Россию и Казахстан в преддверии полета на МКС российского космонавта Алексея Овчинина и американца Ника Хейга на корабле "Союз МС-10".

В интервью телеканалу C-SPAN Брайденстайн задали вопрос, как поддерживать отношения с учетом действующего запрета в отношении Рогозина на въезд в США.

В ответ он заявил, что "работает над сохранением отношений с учетом ограничений".

"И уверен, что мы сможем это разрешить", — добавил глава НАСА.

Утечка воздуха на станции

Утечка воздуха на МКС произошла в конце августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в обшивке российского корабля "Союз МС-09". Она была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате.

Трещина не угрожала возвращению корабля на Землю.

Первоначально считалось, что она возникла при попадании микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла. Источник агентства сообщал, что внутреннее расследование РКК "Энергия" (производителя корабля) признало преднамеренность и рукотворность повреждения, но не смогло найти виновных.

Все корабли "Союз" и "Прогресс" проверят на брак.

Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что комиссия РКК "Энергия" пока не смогла определить причину появления отверстия в обшивке космического корабля "Союз МС-09", по его словам, "ситуация оказалась намного сложнее".