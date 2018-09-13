В МИД ответили на обвинения Франции в попытке перехвата сигнала спутника

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Франция пытается бездоказательно обвинить Россию во "враждебном поведении", чтобы обосновать необходимость наращивания оборонного потенциала в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее министр обороны Флоранс Парли заявила, что Франция около года назад засекла российский спутник, чересчур близко приблизившийся к французскому. Французским спутником, к которому якобы приблизился российский собрат, был, по заявлению Парли, Athena-Fidus. Этот военный спутник был запущен в космос в феврале 2014 года.

"С недоумением и разочарованием восприняли выступление министра обороны Франции Флоранса Парли 7 сентября в Национальном центре космических исследований с бездоказательными обвинениями России во "враждебном поведении" в космосе. В начале этого года министерство обороны России дало все необходимые разъяснения в связи с озабоченностями Парижа относительно якобы произошедшего в 2017 году "опасного сближения" российского телекоммуникационного спутника "Луч-Олимп" и французского Athena-Fidus", — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что российская сторона считала и продолжает считать этот инцидент исчерпанным. "Тем более, что Париж ни разу не поднимал этот вопрос в контактах с нами, в том числе в ходе визитов президента Франции господина (Эммануэля) Макрона в Санкт-Петербург и Москву в мае и июле этого года. Особенно печально, что французская сторона пытается использовать этот надуманный предлог для обоснования необходимости наращивания оборонного потенциала в космосе и выделения под эти цели должного финансирования", — подчеркнула Захарова.

Подобные антироссийские шаги имеют "крайне контрпродуктивное воздействие" на развитие двухсторонних отношений, отметила она. "Со своей стороны, решительно выступаем за использование и исследование космоса исключительно в мирных целях", — сказала официальный представитель российского МИД.