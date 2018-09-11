В Китае оценили возможность поставок ракетных двигателей из России

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Возможные поставки российских ракетных двигателей в КНР — "хорошая идея", они укрепят отношения Пекина и Москвы, заявил РИА Новости советник договорно-правового департамента МИД КНР Ху Бинь.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова поставлять ракетные двигатели в Китай.

"Думаю, это хорошая идея, потому что она может быть проведена в рамках сотрудничества по освоению космоса", — сказал он на полях первой конференции ООН по космическому праву и космической политике, комментируя заявление Рогозина.

"КНР и Россия — очень хорошие друзья, и все сотрудничество, двустороннее сотрудничество следует перенести на космическую сферу. Мы считаем это очень хорошей инициативой", — добавил он.