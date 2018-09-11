Источник сообщил о прокурорской проверке в РКК "Энергия"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Прокуратура начала плановую проверку работы Ракетно-космической корпорации "Энергия", в которой, возможно, произвели "дырявый" космический корабль "Союз МС-09", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

План прокурорских проверок утверждается на год вперед, так что эта проверка напрямую не связана с ситуацией вокруг "Союза".

"На предприятии проходит плановая прокурорская проверка. Особым приказом и.о. генерального директора предприятия Сергея Романова всем сотрудникам предприятия поручено оказывать проверяющим необходимую помощь", — сказал собеседник.

По словам источника, приказ издан 11 сентября. Проводится "общая проверка деятельности предприятия", отметил собеседник агентства.

"Энергия" занимается производством космических кораблей "Союз" и "Прогресс". 30 августа стало известно об отверстии в космическом корабле "Союз МС-09", из-за чего на Международной космической станции была зафиксирована утечка воздуха.

В этот понедельник закончила работу комиссия РКК "Энергия", которая не выявила точную причину ЧП, после этого начала работу комиссия "Роскосмоса". К ситуации подключены правоохранительные органы.

Два источника РИА Новости сообщали, что причиной разгерметизации, видимо, стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. Виновные пока не установлены.