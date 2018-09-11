Участника миссии "Союз-Аполлон" Стаффорда наградили орденом Дружбы

Астронавт НАСА Томас Стаффорд на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018

Астронавт НАСА Томас Стаффорд на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американский астронавт Томас Стаффорд, участник миссии "Союз-Аполлон", награжден орденом Дружбы, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Указом президента Российской Федерации Владимира Путина… за большой вклад в развитие сотрудничества в области космонавтики между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки… гражданин США Томас Паттон Стаффорд награждается орденом Дружбы", — сказал он во время вручения ордена на конференции ООН по космосу.

Заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Савельев в свою очередь подарил астронавту часы, которые вручают членам экипажа Международной космической станции.

Пятнадцатого июля 1975 года были запущены советский корабль "Союз-19" с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту и американский "Аполлон" с астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном, 17 июля корабли состыковались, став прообразом будущей Международной космической станции.