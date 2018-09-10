Комиссия не нашла виновных в повреждении обшивки "Союза", сообщил источник

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Внутреннее расследование РКК "Энергия" признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла в космическом корабле "Союз МС-09", но не нашла виновных, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Комиссия констатировала, что отверстие имеет искусственное происхождение и не было получено в ходе производства, соответственно оно было сделано преднамеренно", — сказал собеседник агентства.

В то же время комиссия, по его словам, не смогла выяснить, кто именно причастен к этому. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

Утечку воздуха на МКС нашли полторы недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

#НовостиИзНевесомости от космонавта Сергея Прокопьева:



"Друзья, решил снять видео, чтобы ответить на ваши многочисленные комментарии и развеять слухи. На МКС всё спокойно!" pic.twitter.com/ri7hKbe0SL — РОСКОСМОС (@roscosmos) 10 сентября 2018 г.

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Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.

Тридцатого августа в ходе переговоров с Центром управления полетами космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения "микротрещины", которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. В тот же день российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.