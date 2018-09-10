ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. Франция давно получила объяснения по поводу сближения российского и французского спутников, никаких дополнительных обращений на этот счет не поступало, и российская сторона считает этот инцидент исчерпанным, сказал источник в посольстве РФ в Париже.

В прошлую пятницу французский министр обороны Флоранс Парли заявила, что Франция около года назад засекла российский спутник, чересчур близко приблизившийся к французскому.

"Французская сторона выразила обеспокоенность "опасным сближением" российского и французского спутников довольно давно и получила исчерпывающие разъяснения на этот счет более полугода назад. Причем ни на каком этапе французы не ставили под сомнение тот факт, что в данном случае никаких нарушений норм международного права или правил безопасности движения космических объектов не было", — отметил он.

"Никаких дополнительных обращений с тех пор не поступало, и мы считаем вопрос исчерпанным. Вопрос о том, почему французский министр обороны решила вдруг вернуться к этой истории полгода спустя, да еще в такой странной форме, нужно задавать французской стороне", — подчеркнул источник.