Под стартовым комплексом на космодроме Восточный нашли пустоты

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме Восточный нашли пустоты, "Роскосмос" уже заключил контракт на их ликвидацию за 4,6 миллиона рублей, соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения один стартового комплекса ракеты-носителя "Союз-2" на космодроме "Восточный", — говорится в конкурсной документации.

Заказчиком работ выступил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — подразделение "Роскосмоса", занимающееся обслуживанием космодромов.

Контракт был подписан 5 сентября, работы выполнит компания "Адонис" из Благовещенска.

Космодром Восточный строится близ города Циолковского (ранее — поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он должен стать первым национальным космодромом гражданского назначения и обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.