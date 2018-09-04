Космонавты-новички смогут отправиться на орбиту не ранее 2023 года

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Кандидаты в космонавты, отобранные в ходе недавно завершившегося набора, смогут отправиться на орбиту минимум через пять лет, сообщил РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

"Три года длится общекосмическая подготовка, затем назначение в экипаж, где подготовка ещё два года. Это в оптимальном варианте", — сказал Власов.

По его словам, сроки полета восьми кандидатов, отобранных с апреля 2017 года по июль 2018 года, зависят не только от действующей космической программы, но и от разрабатываемой лунной пилотируемой программы, возможных длительных полетов эмиратских космонавтов на Международную космическую станцию.