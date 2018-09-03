Обшивку корабля "Союз" повредили сверлом, заявил Рогозин

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Комиссия "Роскосмоса" проверяет версию преднамеренного воздействия сверлом на обшивку корабля "Союз", в котором была обнаружена утечка воздуха, при производстве или в космосе, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом", — сказал он.

Глава "Роскосмоса" отметил, что воздействие было неуверенной рукой.

"Мы можем сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Идет скольжение сверла по поверхности",- сказал он.

"Где эти действия производились? На Земле или уже на орбите?" — задался вопросом глава "Роскосмоса".

Комиссия определит виновного

Рогозин заявил, что найти виновника утечки воздуха — "дело чести РКК Энергия". По его словам, еще предстоит установить, речь идет о браке или "преднамеренных действиях". Ответственного за инцидент определит комиссия.

"Фамилию и имя хотелось бы узнать, и мы узнаем", — отметил Рогозин.

По его словам, комиссия установила, что к повреждению "Союза" привел точно не метеорит. "Версию о метеорите мы уже отмели. Явное воздействие было на обшивку корабля изнутри. Но сказать, что это на самом деле пока еще рано", — добавил Рогозин.

Ранее сообщалось, что ночью в минувший четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Вечером в четверг российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.