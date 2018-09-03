Причиной утечки воздуха на МКС стала халатность сотрудника РКК "Энергия"

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Разгерметизации корабля "Союз МС-09" произошла из-за производственного брака, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ситуацией.
По словам другого источника, сотрудник, скорее всего, после того, как осознал ошибку, заделал ее специальным клеем, поэтому она не была обнаружена во время проверки космического корабля на герметичность перед запуском и не давала о себе знать первые два месяца орбитального полета.
"Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие", — сказал второй собеседник.
Утечка воздуха на станции
Первоначально считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" начала внутреннее расследование. Кроме того, нештатную ситуацию расследует специальная комиссия из сотрудников "Роскосмоса", РКК "Энергия" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш.