Отремонтированный "Союз" могут использовать для возвращения на Землю

КОРОЛЕВ (Московская область) 31 авг — РИА Новости. Отремонтированный "Союз" может быть использован для возвращения экипажа на Землю, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сегодня утром были проведены дополнительные работы по мониторингу, они говорят нам о том, что эти работы сделаны вполне надежно и удовлетворительно. Станция находится в герметичном состоянии. Корабль тоже находится в герметичном состоянии и может быть использован в дальнейшем для возвращения одного из экипажей на Землю", — сказал он.