Космонавты поставят вторую заплатку на "Союзе" в течение двух часов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские космонавты в течение ближайших 1,5-2 часов поставят вторую заплатку на трещину, образовавшуюся в пристыкованном к Международной космической станции корабле "Союз МС-09", следует из трансляции, которую ведет сайт НАСА.

Ранее исполнительный директор "Роксосмоса" Сергей Крикалев заявил РИА Новости о планах поставить вторую заплатку поверх "пломбы", наложенной космонавтами в четверг.

"Вам нужно сделать то же самое, прежде чем вы отправитесь спать, нанести еще один слой. Мы собираемся приготовить еще один слой, на это потребуется 40 минут… У нас есть 1,5-2 часа на то, чтобы нанести покрытие, и не забудь отполировать панели, прежде чем вы нанесете слой", — сказал один из космонавтов российского сегмента МКС.

Ранее сообщалось, что ночью в четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Вечером в четверг российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.